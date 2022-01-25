В Европе подешевели видеокарты на фоне падения курсов криптовалют

Вчера, 24 января, было зафиксировано падение цен криптовалют Bitcoin и Ethereum — они снизились до минимальной отметки с июля 2021 года — 32 982 доллара и 2 176 долларов соответственно. Это сразу повлияло на цены видеокарт. Как оказалось, стоимость видеоускорителей снизилась на 5-10%. При этом модели RTX 3080 (10 ГБ) и RX 6600 «просели» на 11,6%. А ещё упали объёмы продаж в целом.

Само собой, пока не стоит надеяться, что карты быстро вернутся к рекомендуемым ценам. В Европе NVIDIA и AMD пока что стоят на 77% и 67% выше рекомендуемых цен, однако падение стоимости не за горами из-за возможных запретов криптовалюты в Европе и России. Разумеется, если «крипта» не начнёт снова расти.

При этом отраслевые источники сообщают, что нехватка компонентов для графических процессоров снизится к лету, так что можно надеяться на постепенную стабилизацию рынка. Также на это повлияет переход Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, поскольку он не требует мощного оборудования.

При этом любопытно, что сама NVIDIA без предупреждения повысила цены на свои карты, но только в эталонном исполнении.

Версии от партнёров пока что избежали этого.

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