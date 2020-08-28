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Новости

В App Store блокируют обновление Facebook из-за подписи о 30% комиссии Apple

Противостояние между Apple и Epic Games набирает популярность не только среди пользователей, которые разделились в своих мнениях. Теперь к этим прениям присоединяются корпорации-гиганты. В нашем случае речь идет о Facebook. Нет, компания не стала на чью-то сторону, она попросту воспользовалась возможностью показать со стороны, как выглядит эта ситуация. Получилось, кстати, очень интересно. Правда представители Apple не оценили такого шага.

Суть в том, что в недавнем обновлении для приложения Facebook, появилась возможность пользователям и корпоративным клиентам вести мероприятия онлайн и таким же образом заказывать продукты. Естественно, это связано с пандемией COVID-19. Со стороны Facebook – это безвозмездная возможность, а вот представители Apple посчитали, что за такую возможность безопасного общения нужно брать комиссию за каждую транзакцию, причем немалую сумму – 30%. Так вот, руководство социальной сети решило немного потролить «купертиновцев» и в окне, где происходит оплата, добавила небольшую надпись о том, что 30% от оплаты идет в счёт Apple.

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Большинство посчитает, что это верное решение, ведь не многие знают, куда идут средства за использование этой функции. Но это очень не понравилось Apple, которые обязали Facebook убрать эту надпись. В итоге появилась другая надпись, которая говорит о том, что Facebook не взимает плату за пользованием функцией трансляций. Почему Apple пошла на такой шаг – трудно даже предположить, но в свое оправдание компания объявила, что та информация считается нерелевантной. Кстати, представители Facebook уже обращались к руководству Apple, чтобы те отменили 30%-й сбор, но те ответили отказом.

Источник:
reuters
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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