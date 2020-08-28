В App Store блокируют обновление Facebook из-за подписи о 30% комиссии Apple

Противостояние между Apple и Epic Games набирает популярность не только среди пользователей, которые разделились в своих мнениях. Теперь к этим прениям присоединяются корпорации-гиганты. В нашем случае речь идет о Facebook. Нет, компания не стала на чью-то сторону, она попросту воспользовалась возможностью показать со стороны, как выглядит эта ситуация. Получилось, кстати, очень интересно. Правда представители Apple не оценили такого шага.

Суть в том, что в недавнем обновлении для приложения Facebook, появилась возможность пользователям и корпоративным клиентам вести мероприятия онлайн и таким же образом заказывать продукты. Естественно, это связано с пандемией COVID-19. Со стороны Facebook – это безвозмездная возможность, а вот представители Apple посчитали, что за такую возможность безопасного общения нужно брать комиссию за каждую транзакцию, причем немалую сумму – 30%. Так вот, руководство социальной сети решило немного потролить «купертиновцев» и в окне, где происходит оплата, добавила небольшую надпись о том, что 30% от оплаты идет в счёт Apple.

Большинство посчитает, что это верное решение, ведь не многие знают, куда идут средства за использование этой функции. Но это очень не понравилось Apple, которые обязали Facebook убрать эту надпись. В итоге появилась другая надпись, которая говорит о том, что Facebook не взимает плату за пользованием функцией трансляций. Почему Apple пошла на такой шаг – трудно даже предположить, но в свое оправдание компания объявила, что та информация считается нерелевантной. Кстати, представители Facebook уже обращались к руководству Apple, чтобы те отменили 30%-й сбор, но те ответили отказом.