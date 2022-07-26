Устройства Yeelight получили интеграцию с виртуальными ассистентами Салют от Сбера

Продуктами от Yeelight теперь можно управлять через виртуальных ассистентов Салют от Сбера. Пользователи могут подключить устройства Yeelight к платформе умного дома Сбер и управлять светом через семейство виртуальных ассистентов Салют.

Умными светильниками и лампами Yeelight через ассистентов Салют можно управлять не только со смартфона, но и при помощи умных устройств Сбер: ТВ-медиаприставки SberBox, мультимедиаколонки SberBox Time, медиацентра с умной камерой SberBox Top, и смарт-дисплея SberPortal, а также телевизоров под управлением Салют ТВ. При этом управление через фирменное приложение бренда Yeelight останется доступным.

С помощью приложения Салют можно настроить яркость и температуру света, в том числе по расписанию. Например, тёплый приглушённый свет потолочного светильника Arwen создаст романтическую атмосферу во время просмотра фильмов. Яркий холодный свет с 18 до 20 часов поможет сохранить концентрацию внимания.

Чтобы синхронизировать устройства Yeelight с платформой умного дома Сбер, нужно выбрать опцию подключения сторонних производителей в приложении Салют.

Помимо классических умных лампочек с цоколем E27 и GU10, настольных и потолочных светильников, с помощью виртуальных ассистентов Салют можно управлять светодиодными панелями на мониторы Led Bar Pro, RGB подсветкой для геймеров и встраиваемыми спотами, которые помогут сделать каждый уголок умного дома светлее и атмосфернее.

С полным списком устройств можно ознакомиться по ссылке на сайте Sberdevices.

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