США запретили поставлять в Китай игровую видеокарту GeForce RTX 4090

США ввели новые санкции, охватив не только ускорители H800 и A800, необходимые для китайских исследований в области искусственного интеллекта, но и игровые видеокарты от Nvidia.

Список моделей Nvidia, которые попали под санкции, включает A100, A800, H100, H800, L40, L40S и RTX 4090. Новые ограничения основаны на производительности и показателе TFLOPS на квадратный миллиметр и вероятно, RTX 4090 считается слишком мощной видеокартой, чтобы быть исключением.

Запрет также распространяется на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. В итоге не только Китай, но и другие страны не смогут получить указанные адаптеры.

Если поставки RTX 4090 в Китай прекратятся, то велика вероятность, что в стране резко взлетят цены на видеоркарты, оставив миллионы геймеров без должной производительности.