Умные часы Oppo Watch появились на качественном фото

Макс Вайнбах (XDA Developer) опубликовал первую качественную фотографию умных часов Oppo Watch.

На изображении устройство в включенном состоянии. На панели открыт режим настроек, который позволяет установить назначение одной из кнопок, пароль или посмотреть заряд батареи. Всего их две, колесо Digital Crown как у часов Apple новинка не получила. В остальном Oppo Watch сильно смахивают на Apple Watch.

Сам дисплей закруглён со всех сторон. Как уже говорилось, на гранях расположены кнопки, между ними размещён микрофон. Одна из них имеет встроенный светодиодный индикатор, который будет уведомлять о звонках и сообщениях.

У Oppo Watch будут все функции, которые есть у популярных аналогичных устройств: фитнес-трекер, ЭКГ, качество сна, пульс и прочие показатели.

Первые Oppo Watch должны официально представить 3 марта. Стоимость устройства не должна превысить $300.