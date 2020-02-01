Умные часы Oppo появились на рендерах

Многие известные производители мобильных гаджетов уже выпустили собственные умные часы. Теперь настала очередь Oppo. В сети появилась очередная порция информации, которая предлагает нам пофантазировать на счет видения такого гаджета от Oppo.

Если верить информации, которая появлялась в том числе и раньше, то будущие умные часы получат все возможности, присущие такому классу устройств. Уже есть упоминание о мониторинге работы сердца, измерении артериального давления, контроля сна и подсчету потраченных калорий.

Если говорить о дизайне устройства, то оно получило прямоугольный корпус с скругленными гранями. Правая сторона снабжена двумя физическими клавишами, на одной из которых есть светодиодная полоска-индикатор для сообщения о событиях. Между двумя кнопками присутствует микрофон. Блок датчиков расположился в основании устройства.

А вот информации относительно технических характеристик пока нет. Ожидается, что презентация первых умных часов от Oppo должна состояться в конце февраля. Ориентировочная стоимость девайса – 300 долларов.