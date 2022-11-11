Умные часы Huawei Watch GT3 SE начали продаваться в Европе

Китайская компания Huawei открыла европейские продажи умных часов Huawei Watch GT3 SE. Новинка доступна на Amazon и других местных площадках.

Стоимость Watch GT3 SE составляет 179 евро, что куда меньше, чем Huawei Watch GT3 и Watch GT3 Pro за 189 и 319 евро соответственно.

Часы поддерживают отслеживание частоты пульса и насыщенности крови кислородом (SpO2), распознают более сотни спортивных режимов. У них есть экран AMOLED с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466 х 466 пикселей.

В числе других особенностей отмечается защита от воды (5ATM), поддержка GPS и Bluetooth. Заряда батареи хватает на 14 дней работы в режиме энергосбережения и около 7 дней в обычном режиме.