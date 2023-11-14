Ударопрочный смартфон Oukitel WP30 Pro появился в продаже

Ударопрочный смартфон WP30 Pro базе процессора MediaTek Dimensity 8050, официально вышел в продажу. Смартфон оснащен быстрой зарядкой на 120 Вт, что по словам производителя, позволяют зарядить 50% аккумулятора емкостью 11000 мАч, всего за 15 минут. Более того, заявлена работа на максимальной низкой температуре до -55°C.

Спереди смартфона расположен 6,78-дюймовый экран, а задняя часть оснащена 1,8-дюймовым задним AMOLED-дисплеем. Также есть поддержка eSIM.

Смартфон Oukitel WP30 предлагаться на AliExpress за 31 000 рублей.