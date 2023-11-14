Новости

Ударопрочный смартфон Oukitel WP30 Pro появился в продаже

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:04

Ударопрочный смартфон WP30 Pro базе процессора MediaTek Dimensity 8050, официально вышел в продажу. Смартфон оснащен быстрой зарядкой на 120 Вт, что по словам производителя, позволяют зарядить 50% аккумулятора емкостью 11000 мАч, всего за 15 минут. Более того, заявлена работа на максимальной низкой температуре до -55°C.

Спереди смартфона расположен 6,78-дюймовый экран, а задняя часть оснащена 1,8-дюймовым задним AMOLED-дисплеем. Также есть поддержка eSIM.

Смартфон Oukitel WP30 предлагаться на AliExpress за 31 000 рублей.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной