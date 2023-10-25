OUKITEL в ноябре представит неубиваемый смартфон WP30 Pro с двумя дисплеями

Китайская компания OUKITEL представила смартфон WP30 Pro, который скоро появится на российском рынке. Главной особенностью новинки является быстрая зарядка: уровень заряда от 0 до 50% достигается за 15 минут при использовании 120-ваттного блока питания. Аккумулятор устройства имеет емкость 11000 мАч.

WP30 Pro стал первым смартфоном в мире, работающим на чипсете MediaTek 5G Dimensity 8050 и оснащенным 12 ГБ оперативной памяти. В тесте Antutu 10 устройство набрало около 820 373 баллов.

Смартфон имеет 6,78-дюймовый основной дисплей с разрешением FHD+ и 1,8-дюймовый задний экран, который отображает информацию о заряде батареи, музыкальном плеере, количестве пройденных шагов и уведомлениях.

Ожидается, что OUKITEL WP30 Pro будет доступен для покупателей в России с ноября.