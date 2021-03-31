У «Яндекса» сменился логотип, знак и шрифт

«Яндекс» кардинально обновил свой логотип, знак и другие элементы. Как сообщается, новинку разработал не Артемий Лебедев.

Новый логотип станет частью новой айдентики компании. Он включает в себя изменённый шрифт, белую букву Я в красном круге и так далее. Изменилась и поисковая строка — теперь она не повторяет форму стрелки.

Как утверждается, одним из разработчиков новой айдентики стал Илья Рудерман, который участвовал в создании шрифта Yandex Sans. При этом другие сервисы тоже получат круглые логотипы.

Новый логотип и другие элементы скоро появятся на униформе, машинах, сумках и так далее. На самом поисковике его уже изменили.