У «Яндекса» сменился логотип, знак и шрифт

«Яндекс» кардинально обновил свой логотип, знак и другие элементы. Как сообщается, новинку разработал не Артемий Лебедев.
Новый логотип станет частью новой айдентики компании. Он включает в себя изменённый шрифт, белую букву Я в красном круге и так далее. Изменилась и поисковая строка — теперь она не повторяет форму стрелки.
Как утверждается, одним из разработчиков новой айдентики стал Илья Рудерман, который участвовал в создании шрифта Yandex Sans. При этом другие сервисы тоже получат круглые логотипы.
Новый логотип и другие элементы скоро появятся на униформе, машинах, сумках и так далее. На самом поисковике его уже изменили.
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