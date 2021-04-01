У Samsung ожидается новый смартфон M42 5G с большой батареей и процессором Snapdragon

Samsung продолжает насыщать рынок смартфонами с ёмкими батареями. На сей раз в сети появились данные о модели M42 5G, которая может скоро выйти.

Как сообщается, новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 750G и всего 4 ГБ ОЗУ. При этом батарея ожидается довольно ёмкая — 6000 мАч. На это указывают данные из тестового пакета Geekbench.

Девайс проходит под каталожным номером SM-M426B. Он получил ОС Android 11 и набрал в бенчмарке он набрал 650 и 1779 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Помимо этого, говорится о 64-мегапиксельной камере.

Также готовится версия Galaxy M42 4G, которая будет основана на Snapdragon 732G. Данных о других спецификациях пока не поступало.

Таким образом, компания явно намеревается улучшить нижний сегмент рынка, предлагая различные смартфоны серии М с неплохими характеристиками.