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Новости

У iPhone 12 очень плохо с автономностью в играх — всего 3 часа

На презентации iPhone 12 компнаия Apple особо упирала на мощность графической подсистемы, которой хватит даже на мощные игры. Однако если с железом всё в порядке, то вопрос автономности не радует.

Эксперты проверили iPhone 12 и 12 Pro в трёх режимах: при использовании браузера, просмотра видео на YouTube и в играх. Результаты выглядят так:

  • Браузер — 12 часов 33–35 минут
  • Видео на YouTube — 6 часов 38–48 минут
  • Игры — 3 часа 1 минута
  • Snimok Ekrana 2020 10 30 175820
  • Snimok Ekrana 2020 10 30 175756

И это выглядит странно, ведь iPhone 11 показывал вдвое лучшие результаты при аналогичных тестах. Неясно, виной тому небольшой аккумулятор или что-то ещё.

В играх же ситуация и вовсе печальна. Как видим, аккумулятор расходуется всего за 3 часа. Не исключено, что проблема в прошивке, однако пока официальных данных на этот счёт нет.

Продажи iPhone 12 и 12 Pro в России и в мире стартовали 23 октября, цены составляют от 80 тысяч рублей. iPhone 12 mini и 12 Pro Max появятся на рынке в ноябре.

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Источник:
PhoneArena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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