У Google Pixel 4 XL вздувается аккумулятор и отслаивается задняя панель

Пользователи на форумах поддержки Reddit и Google начали жаловаться, что задние крышки смартфонов Pixel 4 XL отслаиваются без видимой причины. При этом некоторые владельцы не могут нормально приклеить её на место или же они со временем снова отрываются.

Небольшое расследование показало, что причиной является вздувшийся аккумулятор. Ещё одной проблемой считается хрупкий разъём для подключения зарядки, который может выйти из строя даже при обычном использовании. Вероятно, из-за его повреждения на батарею подаётся нештатное напряжение, что и вызывает вздутие аккумулятора.

Пользователи ссылаются на данные авторизованного сервисного партнёра компании — магазина uBreakiFix. Однако его подразделения есть не во всех странах, потому если такая проблема возникла, к примеру, в России, есть шансы, что она останется нерешённой или потребует дополнительных затрат.

Любопытно, что представителю магазина официально запрещено говорить проблеме с разъёмами и сообщать, что это распространённый недостаток. При этом многие магазины не хотят иметь дела с серией Pixel 4 в целом из-за низкой ремонтопригодности. Ведь зачастую ремонт оказывается дороже, чем Google платит за это.

На данный момент поисковый гигант не признаёт причину сбоя, потому есть шансы получить нерабочий смартфон без возможности его возврата.