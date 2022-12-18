Twitter запретит продвигать у себя «альтернативные платформы»

В Twitter продолжают вносить изменения.
В этот раз в соцсети хотят запретить публиковать ссылки на сторонние сервисы «социальных платформ». Под удар попадут аккаунты, которые постят ссылки на профили в различных соцсетях.
Более того, отдельные посты с аналогичными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удаляться. За более грубые нарушения может последовать блокировка аккаунта.
Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:
- Facebook*
- Instagram*
- Mastodon
- Truth Social
- Tribel
- Post
- Nostr l
- inktr.ee
- lnk.bio
В Twiiter отметили, что ссылки на сервисы, которых нет в правилах, по-прежнему будут разрешены.
Однако пока неясно, как будут продолжать работать аккаунты социальных сетей и попадут ли они под блокировку.
*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
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