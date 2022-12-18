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Twitter запретит продвигать у себя «альтернативные платформы»

В Twitter продолжают вносить изменения.

В этот раз в соцсети хотят запретить публиковать ссылки на сторонние сервисы «социальных платформ». Под удар попадут аккаунты, которые постят ссылки на профили в различных соцсетях.

Более того, отдельные посты с аналогичными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удаляться. За более грубые нарушения может последовать блокировка аккаунта.

Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:

  • Facebook*
  • Instagram*
  • Mastodon
  • Truth Social
  • Tribel
  • Post
  • Nostr l
  • inktr.ee
  • lnk.bio

В Twiiter отметили, что ссылки на сервисы, которых нет в правилах, по-прежнему будут разрешены.

Однако пока неясно, как будут продолжать работать аккаунты социальных сетей и попадут ли они под блокировку.

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Источник:
Twitter

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