Twitter запретит продвигать у себя «альтернативные платформы»

В Twitter продолжают вносить изменения.

В этот раз в соцсети хотят запретить публиковать ссылки на сторонние сервисы «социальных платформ». Под удар попадут аккаунты, которые постят ссылки на профили в различных соцсетях.

Более того, отдельные посты с аналогичными ссылками и призывом подписаться на аккаунт на другой площадке, также будут удаляться. За более грубые нарушения может последовать блокировка аккаунта.

Сервисы, ссылки на которые планируют запретить в Твиттере:

Facebook*

Instagram*

Mastodon

Truth Social

Tribel

Post

Nostr l

inktr.ee

lnk.bio

В Twiiter отметили, что ссылки на сервисы, которых нет в правилах, по-прежнему будут разрешены.

Однако пока неясно, как будут продолжать работать аккаунты социальных сетей и попадут ли они под блокировку.

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.