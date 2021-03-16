Twitter в России могут заблокировать через месяц

Доступ к Twitter в России могут заблокировать примерно через месяц. По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, если соцсеть не удалит запрещённый контент, то реакция ведомства не заставит себя ждать.

Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Вадим Субботин

Напомню, что ранее Роскомнадзор замедлил работу Твиттера на всей территории России за отказ от удаления запрещённого контента, которые склоняют к суициду и содержат детскую порнографию. После ввода механизма по ограничению, замедлились загрузки всех сайтов с упоминанием короткого домена Twitter — t.co, что сильно повлияло на их работу.