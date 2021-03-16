Twitter в России могут заблокировать через месяц

Доступ к Twitter в России могут заблокировать примерно через месяц. По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, если соцсеть не удалит запрещённый контент, то реакция ведомства не заставит себя ждать.
Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения.Вадим Субботин
Напомню, что ранее Роскомнадзор замедлил работу Твиттера на всей территории России за отказ от удаления запрещённого контента, которые склоняют к суициду и содержат детскую порнографию. После ввода механизма по ограничению, замедлились загрузки всех сайтов с упоминанием короткого домена Twitter — t.co, что сильно повлияло на их работу.
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