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Три Samsung Galaxy S24 прошли регистрацию в Китае

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:42

Выход серии iPhone 15 никак не может остаться без ответа Samsung. Три ранее неизвестные модели уже внесены в базу китайского регулятора:

  • SM-S9210 (Galaxy S24);
  • SM-S9260 (Galaxy S24+);
  • SM-S9280 (Galaxy S24 Ultra).

Из технических характеристик известны только ёмкости аккумулятора и мощность зарядки: 4000, 4900 и 5000 мАч соответственно. Самая малая мощность будет находиться в районе 25-Вт, а самая старшая получит поддержку 45-Вт.

По слухам, новые смартфоны Samsung получат OLED-панели, 3-нм чипсеты Snapdragon и Exynos, а также обновлённое ПО под управлением Android 14.

Презентация Samsung Galaxy S24 ожидается в феврале 2024 года.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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