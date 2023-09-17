Три Samsung Galaxy S24 прошли регистрацию в Китае

Выход серии iPhone 15 никак не может остаться без ответа Samsung. Три ранее неизвестные модели уже внесены в базу китайского регулятора:

SM-S9210 (Galaxy S24);

SM-S9260 (Galaxy S24+);

SM-S9280 (Galaxy S24 Ultra).

Из технических характеристик известны только ёмкости аккумулятора и мощность зарядки: 4000, 4900 и 5000 мАч соответственно. Самая малая мощность будет находиться в районе 25-Вт, а самая старшая получит поддержку 45-Вт.

По слухам, новые смартфоны Samsung получат OLED-панели, 3-нм чипсеты Snapdragon и Exynos, а также обновлённое ПО под управлением Android 14.

Презентация Samsung Galaxy S24 ожидается в феврале 2024 года.