Apple снизила цены trade-in своей техники в США

Компания Apple в очередной раз снизила стоимость trade-in своей техники на официальном сайте в США. Изменения коснулись практически всех устройств Apple, кроме iPhone. Также к обмену больше не принимаются Apple Watch Series 2.
Цены следующие:
- MacBook Pro: до $1000 (было до $1350)
- MacBook Air: до $400 (было до $490)
- MacBook: до $220 (было до $315)
- iMac Pro: до $1500 (было до $2135)
- iMac: до $850 (было до $1200)
- Mac Pro: до $2000 (было до $2720)
- Mac mini: до $450 (было до $600)
- iPad Pro: до $655(было до $680)
- iPad Air: до $290 (было до $335)
- iPad: до $190 (было до $200)
- iPad mini: до $200 (было до $205)
- Apple Watch Series 6: до $150 (было до $170)
- Apple Watch SE: до $120 (было до $135)
- Apple Watch Series 5: до $120 (было до $135)
- Apple Watch Series 4: до $85 (было до $105)
- Apple Watch Series 3: до $50 (было до $70)
Такая разница значительно ощущается при покупке новых устройств у официальных ритейлеров в США. Если ранее можно было получить хорошую выгоду, то сейчас придётся доплачивать за новое устройство значительно больше.
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