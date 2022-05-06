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Новости

Apple снизила цены trade-in своей техники в США

Компания Apple в очередной раз снизила стоимость trade-in своей техники на официальном сайте в США. Изменения коснулись практически всех устройств Apple, кроме iPhone. Также к обмену больше не принимаются Apple Watch Series 2.

Цены следующие:

  • MacBook Pro: до $1000 (было до $1350)
  • MacBook Air: до $400 (было до $490)
  • MacBook: до $220 (было до $315)
  • iMac Pro: до $1500 (было до $2135)
  • iMac: до $850 (было до $1200)
  • Mac Pro: до $2000 (было до $2720)
  • Mac mini: до $450 (было до $600)
  • iPad Pro: до $655(было до $680)
  • iPad Air: до $290 (было до $335)
  • iPad: до $190 (было до $200)
  • iPad mini: до $200 (было до $205)
  • Apple Watch Series 6: до $150 (было до $170)
  • Apple Watch SE: до $120 (было до $135)
  • Apple Watch Series 5: до $120 (было до $135)
  • Apple Watch Series 4: до $85 (было до $105)
  • Apple Watch Series 3: до $50 (было до $70)

Такая разница значительно ощущается при покупке новых устройств у официальных ритейлеров в США. Если ранее можно было получить хорошую выгоду, то сейчас придётся доплачивать за новое устройство значительно больше.

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Источник:
Apple, Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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