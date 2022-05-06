Apple снизила цены trade-in своей техники в США

Компания Apple в очередной раз снизила стоимость trade-in своей техники на официальном сайте в США. Изменения коснулись практически всех устройств Apple, кроме iPhone. Также к обмену больше не принимаются Apple Watch Series 2.

Цены следующие:

MacBook Pro: до $1000 (было до $1350)

MacBook Air: до $400 (было до $490)

MacBook: до $220 (было до $315)

iMac Pro: до $1500 (было до $2135)

iMac: до $850 (было до $1200)

Mac Pro: до $2000 (было до $2720)

Mac mini: до $450 (было до $600)

iPad Pro: до $655(было до $680)

iPad Air: до $290 (было до $335)

iPad: до $190 (было до $200)

iPad mini: до $200 (было до $205)

Apple Watch Series 6: до $150 (было до $170)

Apple Watch SE: до $120 (было до $135)

Apple Watch Series 5: до $120 (было до $135)

Apple Watch Series 4: до $85 (было до $105)

Apple Watch Series 3: до $50 (было до $70)

Такая разница значительно ощущается при покупке новых устройств у официальных ритейлеров в США. Если ранее можно было получить хорошую выгоду, то сейчас придётся доплачивать за новое устройство значительно больше.

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