Стала известна точная дата презентации Samsung Galaxy Unpacked

Презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 июля. Соответствующий промо-постер опубликовал один из ритейлеров в Нидерландах. Затем информацию подтвердили индийские журналисты, получившие приглашения.

Ожидается, что на мероприятии представят флагманские «раскладушки» Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, умное кольцо Galaxy Ring, часы Galaxy Watch 7 и Watch Ultra, планшет Galaxy Tab S10 Ultra и наушники Galaxy Buds 3.

Кроме того, Samsung анонсирует новые функции искусственного интеллекта для Galaxy S24, которые появятся с обновлением One UI 6.1.1.