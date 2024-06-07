Титановый iPhone 15 Pro подешевел в России на 40%

Цены на титановый iPhone 15 Pro снизились в России на 40%, выяснила редакция The GEEK.

В день начала продаж базовая модель с памятью 128 ГБ оценивалась в 155 тысяч рублей. Сейчас же смартфон можно приобрести в сетевых магазинах за 148 тысяч рублей. Однако на некоторых онлайн-площадках цена на iPhone 15 Pro упала до 90 тысяч рублей, что на 65 тысяч рублей (или на 42%) дешевле начальной стоимости.

Флагманский iPhone 15 Pro обладает титановым корпусом, 6,1-дюймовым Super Retina XDR экраном, мощным процессором A17 Pro и программируемой кнопкой Action Button. Смартфон оснащен тремя основными камерами и разъемом USB‑C с поддержкой USB 3.0.