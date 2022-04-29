Вышла миниатюрная игровая консоль-брелок Thumby

В продаже появилась самая миниатюрная игровая консоль в мире Thumby. Она оснащается крошечным монохромным OLED-дисплеем и рабочими кнопками для управления игровым процессом. Габариты консоли 29,5 x 18 x 8,5 мм.

Работает консоль-брелок на процессоре Raspberry Pi RP2040 и имеет встроенную память объемом 2 МБ. Для вывода звука используется пьезодинамик. Время автономной работы составляет около 2 часов от аккумулятора на 40 мАч.

С помощью комплектного кабеля можно создать многопользовательскую игру.

В Thumby встроено пять ретро-игр: Тетрис, Змейка, космический симулятор, раннер с динозаврами и RPG в подземелье. Также пользователи могут создавать игры с помощью языка MicroPython или Arduino IDE.

Стоимость Thumby составляет $24 или около 1700 рублей.

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