The Last of Us: Part I для PlayStation 5 появится на русском языке

Грядущий ремейк The Last of Us: Part I для PlayStation 5 получит русскую локализацию. Информация об этом обнаружилась на сайте PlayStation в разделе со списком поддерживаемых языков.

Согласно сайту The Last of Us: Part I выйдет с русскими субтитрами и озвучкой. Приобрести игру можно будет в британском и турецком регионах PSN. Именно там проще всего сейчас приобретать цифровой контент российским пользователям PlayStation.

Обновлённая The Last of Us: Part I выйдет 2 сентября на PS5. После появится версия для PC.

