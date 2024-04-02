Пенсионера из Липецка задержали за «взлом» PlayStation 3

65-летний Аркадий занимался прошивкой консолей, чтобы на них можно было скачивать и запускать пиратские игры. В итоге к нему пришла полиция.

Всё из-за того, что Аркадий нанёс вред деловой репутации Sony Interactive Entertainment. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. За взлом PS3 ему грозит штраф 200 тысяч рублей. В худшем случае — до двух лет лишения свободы.

Удивительно, но такое происходит в Липецке уже не в первый раз. В 2021 и 2022 году там задерживали людей за продажу взломанной PS3 на Авито.