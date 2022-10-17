iPhone первого поколения в упаковке продали за 39 тысяч долларов

На осеннем аукционе LCG (London Capital Group) в Лондоне продали нераспечатанный iPhone первого поколения с 8 ГБ постоянной памяти. Его выпустили в 2007 году, сейчас его стоимость составила 39 339 долларов (почти 2,5 миллиона рублей).

Отметим, что стартовая цена составила 2500 долларов, а на релизе она была всего 599 долларов.

«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута», — отмечается в описании. Также утверждается, что новинка не была активирована, потому «коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии».

Отметим, что первый iPhone представили миру 9 января 2007 года. Его представил глава Apple Стив Джобс.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!