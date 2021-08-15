Tesla только сейчас определилась с дизайном Cybertruck

На этой неделе представители Tesla наконец-то определились с финальным дизайном их нового детища – Cybertruck. Возможно, это была одна из причин, почему старт производства был перенесен с конца этого года на 2022. По крайней мере этот факт отчасти подтверждают и другие источники, близкие к сотрудникам компании.

Напомним, что еще в начале этого года Илон Маск заверял всех, что работа над дизайном Cybertruck была практически завершена. Однако всего через месяц, когда он был на подкасте у Джо Рогана, Маск сказал, что дизайн Cybertruck претерпевает в данный момент некоторые изменения. В основном изменения касаются желания сделать автомобиль немного меньшим по размерам. В основной же части он будет выглядеть так, как было продемонстрировано еще в 2019 году.

Все это привело к тому, что Tesla вынуждена была отдать приоритет в производстве Model Y. Именно эта модель станет первой, которая сойдет с конвейера на новом заводе в Техасе. Уже после этого на нем начнется процесс производства Cybertruck. Несмотря на то, что завод еще находится в процессе сооружения, производство нового автомобиля может стартовать уже в ближайшие недели. Напомним, что уже порядка 1,2 миллиона граждан подали заявки на Cybertruck.