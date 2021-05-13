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Новости

Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины

Компания Tesla приостановила приём оплаты в биткоинах за свои электромобили. Как заявил Илон Маск, это связано с увеличением потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина… особенно угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива.

Илон Маск

При этом отметим, что стоимость самой дорогой криптовалюты снизилась на 15,29%, до $46,8 тысячи. Не исключено, что на падение цены также повлиял твит Маска.

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