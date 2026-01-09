Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой | The GEEK
Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой

Устройство задумано как вспомогательный гаджет, а не замена основному смартфону.
Редакция The GEEK сегодня в 22:23

Стартап Ikko представил на CES 2026 компактный смартфон MindOne Pro, ориентированный на роль ИИ-компаньона, а не основного мобильного устройства. MindOne Pro позиционируется как вспомогательный гаджет для работы и повседневных задач.

Среди ключевых сценариев:

  • ИИ-диктофон
  • автоматические конспекты встреч
  • пересказ статей в формате ИИ-подкаста
  • перевод речи в реальном времени.

Устройство работает на Android 15 и использует собственную оболочку iKKO AI OS.

Смартфон получил 4-дюймовый OLED-дисплей и одну 50-мегапиксельную камеру. Она используется сразу для основной съёмки и селфи — модуль можно физически развернуть. Такой подход позволил отказаться от фронтальной камеры и сохранить минималистичную конструкцию.

По размерам MindOne Pro сопоставим с банковской картой, что подчёркивает его роль как дополнительного устройства, а не конкурента полноразмерным смартфонам.

Сейчас Ikko находится на завершающем этапе краудфандинговой кампании на Kickstarter. Поставки MindOne Pro планируют начать в феврале 2026 года.

Цена устройства $499, что составляет около 39 тысяч рублей по текущему курсу.

