Tesla убрала зарядный шнур из комплекта электромобилей

Tesla решила поддаться общему тренду и убрала бесплатную зарядку Mobile Connector Bundle из комплектации электрокаров. По словам Илона Маска, этим аксессуаром мало кто пользовался.

При этом, Маск пообещал снизить стоимость зарядки с $275 до $200. Тем же, кому необходимо докупить аксессуар, пока придется поволноваться — на данный момент все Mobile Connector Bundle распроданы.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Это уже не первый раз, когда компания меняет комплектацию электрокаров. Раньше покупателям Tesla давали зарядные кабели с разъёмами уровня 1 и уровня 2. Позже производитель отказался от этого.

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