Tesla убрала зарядный шнур из комплекта электромобилей

Tesla решила поддаться общему тренду и убрала бесплатную зарядку Mobile Connector Bundle из комплектации электрокаров. По словам Илона Маска, этим аксессуаром мало кто пользовался.
При этом, Маск пообещал снизить стоимость зарядки с $275 до $200. Тем же, кому необходимо докупить аксессуар, пока придется поволноваться — на данный момент все Mobile Connector Bundle распроданы.
Это уже не первый раз, когда компания меняет комплектацию электрокаров. Раньше покупателям Tesla давали зарядные кабели с разъёмами уровня 1 и уровня 2. Позже производитель отказался от этого.
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