Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах с кухней и душем

Camp365 представляет свое новое творение Model T – складной домик-прицеп, созданный специально для электромобиля Tesla Cybertruck. Кемпер Model T легко трансформируется из компактного прицепа в просторное жилое пространство, способное вместить до пяти человек.

Очевидное преимущество этого прицепа — его легкость. В зависимости от выбранных дополнительных опций, вес Model T составляет между 318 и 363 кг. Это делает его более легким по сравнению с большинством традиционных кемперов.

Внутри Model T есть всё необходимое для комфортного отдыха: спальные места, рабочий стол со стулом и даже уютная мини-кухня. Модульная планировка помогает быстро адаптироваться к разным условиям путешествия. В качестве дополнительных удобств предлагаются выдвижная индукционная плита, многочисленные места для хранения и 2-метровый потолок.

Что касается удобств, Model T оснащен портативным туалетом, складной раковиной с резервуаром для воды и душевой системой. Дополнительно предлагается система фильтрации для очистки воды из природных источников.

Спортсмены и любители активного отдыха оценят возможность транспортировать различное снаряжение, от велосипедов до каяков. Кроме того, Model T дает возможность установить гамаки снаружи для отдыха на свежем воздухе.

Несмотря на то что прицеп идеально подходит для Tesla Cybertruck, его можно крепить и к другим автомобилям. Однако за такое удовольствие необходимо будет хорошо заплатить – начальная цена установлена на уровне $25 000 (~25 млн рублей).

По словам представителей Camp365, Model T поступит в продажу летом 2024 года. Для желающих улучшить свой кемпер будут доступны различные дополнительные опции, включая литиевую батарею, солнечные панели и Wi-Fi усилитель.