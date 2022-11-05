Telegram запустил перевод видеосообщений в текст

Мессенджер Телеграм выпустил очередное обновление. В нём добавились новые опции для разделения обсуждений в больших группах, коллекционные никнеймы для профилей и каналов, а также перевод видеосообщений в текст.

Темы в группах

Группа из 200 и более подписчиков может создать отдельный часы внутри для обсуждения выбранных тем. Каждая тема может присылать уведомления.

Публичные имена

Мессенджер разрешил привязать несколько публичных имён, которые можно приобрести на аукционе по продаже никнеймов.

Для Premium

Пользователи подписки Premium могут расшифровывать «кружочки». Также появились новые эмодзи, анимации и ночной режим.