В Telegram появился бот для отправки криптовалюты

В Telegram теперь можно отправлять криптоволюту. Для переводов доступны Toncoin и Bitcoin, операции не облагаются комиссиями и процентами.
Для отправки необходимо использовать бот Wallet, его можно легко найти через поиск. В выпадающем меню можно выбрать криптовалюту (TON, BTC), ввести сумму и отправить.
Сообщается, что при пополнении кошелька валюта зачисляется в течение 30-60 минут.
Кстати, Toncoin оказался там неслучайно. Это проект Павла Дурова и его брата, который пережил ребрендинг из Gram в Toncoin.
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