Tecno выпустила игровой смартфон Pova 4 Pro за $259

Компания Tecno представила игровой смартфон Pova 4 Pro. Устройство получило 6,66-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти соответственно. Работает всё под управлением Android 12.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкость 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. А за фото и видео — основная камера на 50 Мп, датчик глубины 2 Мп и фронтальная 8 Мп.

Более того, есть стереодинамики Hi-Res Audio, модуль NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

Игровые настройки производят программные опции Panther Engine 2.0 и Game Space 2.0. С их помощью смартфон подстраивается под игровые проекты, чтобы максимально оптимизировать работу для комфортной игры.

Tecno Pova 4 Pro уже продаётся в Китае и Бангладеше за $259 (~16500 рублей). В России смартфон должен появиться до конца 2022 года.

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