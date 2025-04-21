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TECNO открыла предзаказ на серию смартфонов CAMON 40 с ИИ-ассистентом Ella

Покупатели, оформившие предзаказ, получат наушники TECNO Sonic 2, фирменные подарки и участие в розыгрыше до 1 млн баллов Ozon. В офлайн-магазинах TECNO устройства уже доступны для тестирования.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:14

С 21 апреля по 13 мая TECNO принимает предзаказы на серию смартфонов CAMON 40. Все модели оснащены голосовым ассистентом Ella и функциями искусственного интеллекта, включая генерацию изображений, резюмирование текста и обработку фото.

В серию вошли модели CAMON 40, CAMON 40 Pro и CAMON 40 Premier. Цены на этапе предзаказа стартуют от 18 990 ₽, флагман обойдётся в 44 990 ₽. Все смартфоны поставляются в трёх цветах: «галактический чёрный», «морской зелёный» и «ледяной белый».

Смартфоны защищены по стандартам IP66–IP69, прошли тесты на падение и получили 5-звёздочную оценку надёжности SGS. Для съёмки динамичных сцен предусмотрен режим FlashSnap и выделенная кнопка One-Tap. Все устройства будут получать обновления Android до версии 18 включительно.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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