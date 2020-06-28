T-Mobile раскрыл названия новых iPhone
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T-Mobile раскрыл названия новых iPhone

Наконец-то можно считать, что все предположения относительно названий будущих смартфонов линейки iPhone 12, закрыты. Ведь оператор T-Mobile Netherland на своем официальном сайте опубликовал названия моделей. Кстати, там уже можно заказать защитные чехлы для некоторых моделей. Такое можно видеть впервые, когда названия устройств были слиты официально в сеть еще до их появления.

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Теперь уже можно официально заявить, что Apple готовит такие устройства.

  • iPhone 12 – базовая модель с 5,4-дюймовым дисплеем
  • iPhone 12 Max – модель с 6,1-дюймовым дисплеем
  • iPhone 12 Pro – модель с 6,1-дюймовым дисплеем
  • iPhone 12 Pro Max – модель с 6,7-дюймовым дисплеем.
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Отметим, что базовая модель получит ЖК-дисплей, а всего в линейке iPhone 12 будут доступны шесть моделей. Стоимость устройств будет колебаться в пределах от 550 долларов до 1400 долларов. Также ожидается, что модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут наделены дисплеями с частотой обновления экрана 120 Гц.

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