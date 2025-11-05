Цены на связь и интернет вырастут на 5-10% в 2026 году | The GEEK
Цены на связь и интернет вырастут на 5-10% в 2026 году

Некоторые операторы закладывают еще больший рост тарифов на следующий год.

Почти все (96%) российские телеком-компании, оказывающие услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют повысить тарифы в 2026 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

Около половины операторов (48%) намерены увеличить стоимость услуг на 5-10%, а 16% — более чем на 10%.

Ожидается, что заметнее всего подорожают комплексные виды услуг (например, мобильная связь с домашним интернетом), аренда защищенных каналов связи для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам.

60% респондентов говорят о повышении цен на мобильную связь, 53% — на облачные услуги, центры обработки данных, и 50% — на фиксированный широкополосный доступ в интернет.

В следующем году операторы будут пересматривать структуру пакетных предложений, адаптируя их к меняющимся моделям потребления, считают эксперты. В том числе, ожидается адаптация с учетом сокращения голосового трафика после запрета звонков в Telegram и WhatsApp.

При этом специалисты называют предстоящий рост тарифов оправданным. В частности, он связан с ростом затрат на развитие сетей, ограниченным доступом к технологиям и логистическими трудностями. Кроме того, например, в сегменте центров обработки данных главным фактором удорожания остаются затраты на электроэнергию.

Согласно данным Telecom Daily, за 10 месяцев 2025 года расходы россиян на сотовую связь и интернет выросли на 9,5%, что немного ниже прогнозируемого уровня (10-12%). По данным Росстата, за девять месяцев 2025 года абонентская плата за пакет услуг мобильной связи увеличилась на 17,3%, а за доступ к интернету — на 6,3%.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
