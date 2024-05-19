Обзор Suunto Sonic: костная проводимость в спорте

В мире наушников существует множество технологий и дизайнов, каждый из которых стремится предложить что-то уникальное и инновационное. Однако среди них выделяются наушники, использующие технологию костной проводимости звука. И одним из самых ярких представителей этой категории являются Suunto Sonic.

На первый взгляд они могут показаться необычными и даже загадочными – ведь они не вставляются в уши, как традиционные наушники, а надеваются на челюстную кость. Давайте вместе рассмотрим, что делает эти наушники особенными и каковы их основные характеристики.

Технические характеристики Suunto Sonic

Модель: Suunto Sonic

Поддерживаемые кодеки: aptX Adaptive, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): нет

Прозрачный режим: нет

Диапазон частот: от 20 до 20000 Гц

Время работы: до 10 ч.

Степень защиты: IP55

Цена на момент обзора: 18 700 ₽

Комплект поставки

Наушники упакованы дорого-богато. Плотная коробка белого цвета с глянцевым принтом бренда. При открытии сразу встречают сами наушники, заботливо уложенные в специальную форму из плотного пенопласта.

Под ними уже находится документация в стильном конверте, напоминающий год основания Suunto, рядом свернутый чехол для транспортировки наушников и кабель с магнитным коннектором для подзарядки.

Титан и софтач

Чашки наушников Suunto Sonic изготовлены из плотного пластика, а весь остальной корпус покрыт приятным на ощупь материалом софттач.

Шейный обод соединяет правый и левый наушники. Сама дуга сделана из сплава кремния и титана. Вся такая конструкция гарантирует долговечность и легкость. При этом наушники практически не ощущаются на голове, ведь их вес всего 31 грамм.

На правой чашке находится отверстие для микрофона. Физические кнопки для регулировки громкости и включения/выключения устройства размещены на самом блоке, а также светодиодный индикатор. Тут же расположен коннектор для зарядки.

На левой чашке, в гордом одиночестве, расположилась универсальная кнопка, способная управлять остановкой и воспроизведением музыки, а также принимать и завершать телефонные вызовы.

Костная проводимость

На первый взгляд простой обыватель может не понять, что это за устройство и почему, если это наушники, то они не находятся в ушах. Всё просто: Suunto Sonic являются наушниками с костной проводимостью звука. Это современная, продуманная и проверенная временем технология передачи звука с помощью вибрации динамика со специальной пластиной.

Suunto Sonic надеваются на челюстную кость, при этом уши остаются открытыми. Интересно, что несмотря на открытость ушного канала, при максимальной громкости возможно не слышать окружающего звука. Если использовать громкость на средних, то можно продолжать следить за происходящим вокруг.

В первую очередь модель Suunto Sonic ориентирована на любителей активного спорта. Благодаря плотной посадке и легкому весу, наушники ни разу не соскользнули во время активных тренировок. Кроме того, в них можно заниматься в любую погоду, ведь устройство защищено по стандарту IP55 (защита от кратковременного взаимодействия с водой и пылью).

Подключение происходит по Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков aptX и SBC. Звук четкий, однако из-за особенностей технологии костной проводимости, бассы не так сильно выражена, как у привычных наушников.

Для полноценного использования наушников нужно скачать фирменное приложение Suunto, доступное для Android в Google Play и для iPhone в App Store. Однако при первом запуске приложения, у вас могут возникнуть вопросы, почему устройство нельзя добавить. На деле оказалось всё куда проще.

Как подключить Suunto Sonic к приложению на iPhone и Android

Подключите наушники к телефону; Загрузите приложение Suunto (Google Play или App Store); Пройдите регистрацию; Нажмите на иконку «Мой профиль»; Выберите раздел «Мои наушники»; После этого запустится поиск и сопряжение с наушниками.

В приложении Suunto можно выбрать один из двух режимов воспроизведения звука:

Обычный – сбалансированный частотный диапазон. Подходит для повседневных ситуаций. Эдакий режим для зала.

– сбалансированный частотный диапазон. Подходит для повседневных ситуаций. Эдакий режим для зала. Природа – Повышенная громкость. Предназначен для улицы и шумной обстановки.

Незабываемые ощущения

Сразу отмечу, если вы никогда не пользовались наушниками с костной проводимостью, то потребуется немного времени на привыкание. При превышении средней громкости вы будете чувствовать легкие вибрации от наушников, словно на вас надет массажер, особенно если музыкальная композиция наполнена басами. Однако это всего лишь вопрос привычки, и спустя двое суток активного использования, вы перестанете это замечать.

Плюсом к такой технологии и конструкции можно отнести то, что во время занятий спортом, уши не потеют и наушники не вызывают дискомфорта при длительном использовании. При этом, из-за открытости конструкции, всегда можно слышать окружающие звуки. Правда, если вы не слушаете музыку на максимум.

К минусам можно отнести, и то, хотя это скорее придирка, что на максимальной громкости все вокруг смогут узнать, что вы слушаете. Также музыка не будет останавливаться автоматически при снятии наушников.

Стоит отметить, что любая активность наушникам не помеха, будь это быстрый бег на дорожке или силовая тренировка с выпадами, они будут уверенно держаться на своём месте.

Не отрываясь от спорта

Suunto Sonic оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко отвечать на звонки всего одним нажатием кнопки, расположенной на левой стороне чашки. Кроме того, эта кнопка также управляет воспроизведением музыки.

Что касается передачи звука, то она сделана вполне прилично. Собеседника слышно отчетливо, так же как и он слышит вас. Однако в сильно шумных средах, придётся повышать голос, так как наушники не оснащены встроенными в микрофон шумоподавителями.

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Время работы

Зарядка наушников происходит при помощи комплектного магнитного коннектора. Это может вызвать неудобства, поскольку большинство современных устройств оснащаются разъемом Type-C, а значит для наушников придется таскать дополнительный шнур.

Во время тестирования Suunto Sonic хватает около 8-10 часов беспрерывной работы на средней громкости и около 6-7 часов на максимальной.

На полную зарядку уходит до 2 часов.

Итого

В первую очередь Suunto Sonic могут приглянуться спортсменам, которым надоели вечно выпадающие «затычки» или бьющеюся на шее «шнурки».

Технология костной проводимости весьма необычна, хотя уже далеко не нова, но всё-таки не так широко распространена в бытовом использовании. Несмотря на это, наушники обеспечивают качественный звук и возможность слышать окружающую среду, при этом они лёгкие, обладают приятным покрытием софтачем и прослужат весьма долго.

Если вы хотели попробовать что-то необычное, то можно смело приглянуться к Suunto Sonic.

Валентин Снежин Плюсы Технология костной проводимости

Качественная передача звука

Надёжная и лёгкая конструкция

Защита от воды

Совместимы с приложением Suunto Недостатки Собственная магнитная зарядка

Долгое время зарядки