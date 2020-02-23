SteamVR прекратила поддержку macOS

Представители Valve решили прекратить поддержку платформы виртуальной реальности SteamVR для обладателей устройств, работающих на macOS.

Всему виной, как рассказали представители Valve – нецелесообразность разработки для платформы контента. Это обусловлено малым количеством пользователей на macOS, которые интересуются этой нишей. Если на Windows число обожателей виртуальной реальности порядка 4 млн. человек, то на macOS их на порядок меньше.

Напомним, что SteamVR стала сотрудничать с macOS еще три года назад и на тот момент ее представители были уверены в успешном сотрудничестве. А вот на деле, все оказалось намного хуже. Распространение контента минимально, да и интерес обладателей устройств на macOS совсем невелик. Сейчас же представители Valve сделали упор на улучшение контента для Windows и Linux.

А вот обладателям устройств на macOS ничего не остается делать, как начать использовать устаревшие legacy-сборки SteamVR. Что касается общей ситуации с виртуальной реальностью, то сейчас о ее перспективах говорить рано. Этому не способствует высокая цена на «железо», а также небольшое количество контента. Однако в Valve, что в будущем VR будет пользоваться неимоверной популярностью.