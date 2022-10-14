Для запуска Steam Deck игроку пришлось посмотреть «Шрека»

Один из владельцев Steam Deck под ником thstephens8789 решил поставить эксперимент и посмотреть, как себя поведёт портативная консоль, если на заставку поставить мультфильм. Выбор пал на «Шрека».

В итоге он узнал, но для этого ему потребовалось более одного часа. К его удивлению, при запуске консоль начала проигрывать мультфильм с начала и до конца. При этом «уникальную» заставку нельзя пропустить, скинуть, поставить на паузу или как-либо убрать.

Пользователи на Reddit посоветовали «экспериментатору» расслабиться и насладиться одной из самых лучших анимаций. Кроме того, они посоветовали ему оставить такую заставку, чтобы каждый раз пересматривать картину при включении консоли.

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