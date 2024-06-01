Старт предзаказов на Spacetop G1 — AR ноутбук без дисплея за 1900$

Компания Sightful переосмыслила само понятие «ноутбук» и представила Spacetop G1 с интеграцией AR-очков, легкой конструкцией и, к сожалению, сугубо рабочими характеристиками. Авторы решили отказаться от тяжести гарнитур, вроде Apple Vision Pro, в угоду удобству пользователей, так что теперь вся начинка встроена не в очки, а корпус ноутбука.

По сути, перед нами специальные AR-очки от Xreal и устройство, которое напоминает ноутбук без дисплея. Вместо него Sightful разместила 100-дюймовый виртуальный экран. Если говорить о аппаратной части, то тут все просто: в Spacetop G1 спрятаны процессор Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Очки получили пару OLED-дисплеев 1920х1080 с частотой 90 Гц, полем обзора 50 градусов и разрешением 42 PPD. В них также можно вставить линзы по индивидуальному заказу. За звук отвечает акустическая система Xreal мощностью 6 Вт с открытыми наушниками. Возможно использовать и обычные колонки — они соединяются с ноутбуком через USB-C.

Беспроводное подключение осуществляется через WiFi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карты, 5G и 4G. Только поработать в поездке все равно будет сложно — одно из слабых мест ноутбука в батарее. АКМ хватит только на 8 часов. С другой стороны есть необычные плюсы, вроде ОС Chromium с интеграцией AR-возможностей в виде жестов.

Цена Sightful Spacetop G1 буквально запредельная. Очки и ноутбук без дисплея обойдутся в 1900 долларов. Куда дешевле будет взять новый MacBook Air и AR-очки от любого производителя.