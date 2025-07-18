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Стало известно, какой процессор получит Samsung Galaxy Z TriFold

Стоимость южнокорейского трифолда может составить почти $3000.

В этом году Samsung выпустит свою первую тройную раскладушку Galaxy Z TriFold. Именно это название компания зарегистрировала в Южной Корее.

В коде оболочки One UI 8 (Android 16) упоминается, что аппаратной основой трифолда от Samsung станет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Аналогичный чипсет установлен в Galaxy Z Fold 7, который дебютировал на прошлой неделе.

Galaxy Z TriFold, как ожидается, будет довольно дорогим. В Корее его цена составит около 4 млн вон (~$2873).

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Источник:
Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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