Стало известно, какой процессор получит Samsung Galaxy Z TriFold

В этом году Samsung выпустит свою первую тройную раскладушку Galaxy Z TriFold. Именно это название компания зарегистрировала в Южной Корее.

В коде оболочки One UI 8 (Android 16) упоминается, что аппаратной основой трифолда от Samsung станет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Аналогичный чипсет установлен в Galaxy Z Fold 7, который дебютировал на прошлой неделе.

Galaxy Z TriFold, как ожидается, будет довольно дорогим. В Корее его цена составит около 4 млн вон (~$2873).