В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать

Авторизованный фирменный магазин Samsung в России Galaxystore открыл предзаказы на складной смартфон Galaxy Z TriFold. Ценник может шокировать — 499 990 рублей за версию 16/512 ГБ. Для сравнения в США он стоит $2899 (~224 000 рублей).

Предзаказы принимаются с 9 по 13 февраля, а выдача устройств начнётся с 24 февраля в порядке очереди.

Напомним, первый «трифолд» от Samsung вышел в начале декабря 2025 года. Он получил процессор Snapdragon 8 Elite, основную камеру на 200 Мп, а также аккумулятор на 5600 мАч.