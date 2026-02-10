В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать | The GEEK
В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать

Первый «трифолд» от Samsung едет на российский рынок.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:41

Авторизованный фирменный магазин Samsung в России Galaxystore открыл предзаказы на складной смартфон Galaxy Z TriFold. Ценник может шокировать — 499 990 рублей за версию 16/512 ГБ. Для сравнения в США он стоит $2899 (~224 000 рублей).

Предзаказы принимаются с 9 по 13 февраля, а выдача устройств начнётся с 24 февраля в порядке очереди.

Напомним, первый «трифолд» от Samsung вышел в начале декабря 2025 года. Он получил процессор Snapdragon 8 Elite, основную камеру на 200 Мп, а также аккумулятор на 5600 мАч.

Подробнее о Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung представила свой первый трифолд Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым экраном
