Стало известно, как будет выглядеть флагманский смартфон Vivo X Fold+

В сети появились официальные изображения нового складного смартфона Vivo X Fold+. Похоже, новинка не будет сильно отличаться от Vivo X Fold, однако у неё появится и красный цвет.

Касаемо характеристик, новый X Fold+ получит экран с частотой обновления 120 Гц и сертификацией Displaymate A+. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея ёмкостью 4730 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Заявлено, что шарнир у новинки улучшился. Он позволяет фиксировать смартфон под разными углами. Презентация Vivo X Fold+ ожидается 26 сентября.

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