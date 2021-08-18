Стали известны сроки выхода iPhone 13

Apple всеми способами старается скрывать информацию о грядущих устройствах, но получается такое не всегда. Ранее стали известны ключевые особенности всех новинок, а сегодня появились запланированные сроки выхода смартфонов.

Аналитик Дэниел Айвс (Daniel Ives) в отчёте для инвесторов указал на хорошую динамику сборки новых айфонов. А это значит, что никаких переносов по дате анонса или продаж не будет. Итак, стало известно, что презентация новых iPhone 13 (12s) состоится в середине сентября. Стоимость останется на прежнем уровне, без повышения.

По предварительным данным новинки получат уменьшенную чёлку, а в PRO-версиях частота обновления дисплея составит 120 Гц. Также увеличится ёмкость аккумулятора и мощность зарядки до 25 Вт.