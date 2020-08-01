Стали известны характеристики iPhone 12 Pro Max

Не часто случается так, что информация, которую хотят сохранить в конфиденциальности представители Apple, утекает в сеть. Но к сожалению, для них и к счастью для нас, такое случилось на днях. А пока изучается, кто смог слить информацию в сеть (поговаривают, что к этому приложили руку работники компании), мы можем наслаждаться новой информацией относительно iPhone 12 Pro Max и анализировать изменения.

Так вот, на слитых в сеть изображениях перед нами предстает сравнение двух устройств: iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro Max. Если верить таковым сравнениям по автономности работы, то будущий девайс явно выглядит предпочтительнее и работает на пару часов дольше предшественника. Не менее интересным выглядит решение относительно применения оптики. Если в Android-смартфонах все чаще можно встретить камеры с большим количеством пикселей, то Apple придерживается своей стратегии.

Так, в Android-устройствах все чаще можно встретить модули с разрешением 48, 64 и даже 108 МП, то у iPhone 12 Pro Max главный модуль имеет разрешение всего 64 МП с датчиком разрешением 16 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Насколько это оправдано, узнаем в октябре, когда состоится презентация устройств. Кстати, приобрести модели iPhone 12 и 12 Max по всей видимости можно будет уже через неделю после этого события. А вот iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, скорее всего, придется ждать до ноября.