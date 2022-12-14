Стали известны цены на складной смартфон OPPO Find N2 Flip

В китайской социальной сети Weibo появился «крупнокалиберный» спойлер для смартфонов OPPO Find N2 и N2 Flip. Сначала это были живые фото, а затем сразу и снимок крылоного стенда со всеми основными характеристиками и ценами.

Новинки получат чипсет MediaTek Dimensity флагманского класса — вероятно, 9000+. У смартфонов будет экран на 6,8 дюйма с матрицей AMOLED E6, частотой в 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Также говорится о фронтальной камере на 32 МП.

Основная получит главный модуль на 50 МП и «ширик» на 8 МП, также будет 3,26-дюймовый вторичный дисплей с соотношением сторон 16:9.

Цена же составит 6599 юаней (63 020 рублей), что ненамного дороже, чем Pocket S на базе Snapdragon 778G 4G. При этом MediaTek Dimensity 9000+ намного мощнее. Более продвинутые версии будут стоить 7099 и 7599 юаней.

На изображениях фигурируют зелёный для Find N2 и розовый Find N2 Flip, но, очевидно, цветов будет больше.