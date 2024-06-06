Стала известна дата выхода нового фильма по «Голодным играм»

Фильм «Голодные игры: Восход солнца на жатве» выйдет на экраны кинотеатров 20 ноября 2026 года, сообщила кинокомпания Lionsgate. Информация об актерском составе и сюжете пока не раскрывается.

При этом режиссер последних четырех фильмов франшизы Фрэнсис Лоуренс ведет переговоры об участии в проекте.

Сегодня писательница Сюзанна Коллинз анонсировала выход пятой книги из серии «Голодные игры» под названием «Восход солнца на жатве». Она является приквелом к оригинальной трилогии. События начинаются во время 50-х Голодных игр, известных как Вторая квартальная бойня, и разворачиваются за 40 лет до «Баллады о змеях и певчих птицах».

Напомним, в 50-х Голодных играх участвовало вдвое больше трибутов, и победителем стал Хеймитч Эбернети, роль которого в прошлых фильмах исполнил Вуди Харрельсон. Вероятнее всего, сюжет книги и фильма будет крутиться вокруг этого персонажа.