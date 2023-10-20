Стала известна дата старта продаж консоли PlayStation 5 Slim

Недавно Sony анонсировала консоль PlayStation 5 Slim, которая должна заменить оригинальную модель, представленную три года назад. На мероприятие по случаю дебюта новой «плойки» компания не раскрыла дату старта продаж, но сегодня профильное издание Dealabs Magazine заполнило этот пробел.

По словам источника, в США продажи PS5 Slim стартуют 10 ноября 2023 года, но двумя днями ранее можно будет приобрести консоль вместе с игрой Marvel’s Spider-Man 2. За такой комплект придётся выложить 559,99 долларов (54 200 ₽).

Для тех, кому нужна только консоль, цена составит 499,99 долларов (48 450 ₽) за версию с дисководом и 449,99 долларов (43 600 ₽) за модель без оптического привода.