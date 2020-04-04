Стала известна дата E3 2021
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Новости

Стала известна дата E3 2021

Выставка E3 2021 состоится и пройдёт она в следующем году с 15 по 17 июня. Об этом официально заявила американская ассоциация ESA.

В этом году они планировали изменить формат мероприятия, сделать его более масштабным, но из-за пандемии нового коронавируса E3 2020 отменилась. Изначально ожидалось, что организаторы проведут выставку в режиме онлайн, но ESA отказалась от такого формата.

Предполагается, что E3 2020 заменит «Лето гейминга» от зарубежного издания IGN. В мероприятии примут участие крупные издатели, как 2K Games, SEGA, Bandai Namco, THQ Nordic, Square Enix, Devolver Digital и Google Stadia.

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