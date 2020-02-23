Игровую выставку E3 2020 официально отменили
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Новости

Игровую выставку E3 2020 официально отменили

Крупнейшую игровую выставку E3 2020 официально отменили, а всё из-за вспышки коронавируса.

Организатор мероприятия ESA вернёт деньги всем участникам, но обещает организовать в июне онлайн-мероприятие. Издатели и разработчики смогут провести свои презентации, но в другом формате.

Мы решили, что это лучший способ из-за глобальной ситуации в мире.

Мы сожалеем, что не сможем провести в этом году мероприятие, но также уверены, что это правильное решение в рамках текущей обстановки.

ESA

Отмечается, что если ситуация стабилизируется в 2021 году, то выставка пройдёт по плану. В этом году Warner Bros. хотела впервые провести собственное мероприятие в рамках E3, где могла представить нового «Бэтмена», ролевую игру про «Гарри Поттера» и Rocksteady.

Компания Microsoft уже подтвердила, что проведёт конференцию в онлайн-режиме. Аналогичное решение приняла студия Ubisoft.

Кроме самих организаторов и посетителей, отмена выставки сильно ударит по разработчикам. Именно на выставке случаются крупные сделки, встречи с инвесторами и многое другое.

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