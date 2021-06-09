ВКонтакте стала официальным партнёром выставки E3

ВКонтакте стала официальным партнёром выставки Electronic Entertainment Expo — одного из крупнейших событий в игровой индустрии. Пользователи смогут прямо в VK посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия на русском языке и первыми узнать о новинках от ведущих игровых студий.

ВКонтакте проведёт прямые эфиры совместно с Electronic Mushroom — ведущей российской технологической компанией в индустрии гейминга и киберспорта.

Церемония открытия Electronic Entertainment Expo пройдёт 12 июня, а презентации новинок — с 13 по 15 июня. Все трансляции будут доступны в сообществе VK Gaming.

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