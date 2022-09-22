OnePlus 11 Pro получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2

Популярный инсайдер OnLeaks раскрыл основные спецификации будущего флагмана OnePlus 11 Pro.

Сообщается, что смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением QHD+. Процессором выступит топовый Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти до 16 Гб. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка быстрой 100-ваттной зарядки.

Основную камеру сделают тройной — 50, 48 и 32 Мп.

OnePlus 11 Pro будет поставляться с Android 13 из коробки. Представить флагман должны в первом квартале 2023 года.

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